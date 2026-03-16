Понад 14 000 українців уже приєдналися до програми ASUS Perfect Warranty

16 марта 2026, 12:45

Компанія ASUS підбиває проміжні підсумки дії програми ASUS Perfect Warranty в Україні.

Ця ініціатива, що надає рік безкоштовного усунення наслідків випадкових пошкоджень, доводить свою цінність: власники ноутбуків уже оцінили переваги професійного сервісу, який приходить на допомогу в разі прикрих побутових інцидентів.



Дані про звернення до сервісних центрів підтверджують, що найпоширенішими причинами позагарантійних поломок залишаються побутові прикрощі: залиття клавіатури рідиною, випадкові падіння пристрою, перепади напруги. Програма ASUS Perfect Warranty створена саме для таких ситуацій, які не покриваються стандартною гарантією. Особливо важливою вона стала під час масових відключень електроенергії в Україні: у цей складний період ми підтримували своїх користувачів, допомагаючи безкоштовно відновлювати техніку, що вийшла з ладу через нестабільну напругу в мережі.



На сьогодні понад 14 тисяч користувачів, які придбали та зареєстрували свої ноутбуки після 1 липня 2025 року, стали учасниками програми та отримали право на цей додатковий захист. Статистика звернень до сервісних центрів підтверджує, що українці активно користуються можливістю безкоштовно відновити свої пристрої, які зазнали випадкових пошкоджень. Кілька десятків звернень у межах ASUS Perfect Warranty свідчать не про вразливість техніки, а про високу довіру до офіційного сервісу та актуальність нашої пропозиції. Важливо зазначити, що жодному користувачеві, чий випадок відповідав умовам програми, не було відмовлено в обслуговуванні.



За оцінками фахівців ASUS, участь у програмі дозволяє користувачам суттєво заощадити — середня вартість відновлення ноутбука після подібних інцидентів становить близько 5500 грн. Завдяки «Ідеальній гарантії» такий ремонт виконується безкоштовно.



Як скористатися програмою?



Отримати річну гарантію ASUS Perfect Warranty безкоштовно можуть нові власники ноутбуків ASUS та ROG, придбаних у авторизованих партнерів в Україні в період із 1 липня 2025 року до 1 липня 2026 року. Для активації захисту необхідно виконати три прості кроки:



Створити або використати наявний обліковий запис ASUS.

Зареєструвати ноутбук у системі протягом 90 днів із моменту придбання. Реєстрацію можна здійснити через особистий кабінет користувача, застосунок MyASUS або Armoury Crate чи на спеціальній сторінці програми.

Ключові умови ASUS Perfect Warranty:



Термін дії: один рік із моменту купівлі пристрою (зареєструвати пристрій необхідно протягом 90 днів з моменту купівлі).

Обсяг покриття: програма покриває один випадок випадкового пошкодження на рік для кожного продукту.

Об’єкти захисту: ремонт у разі випадкового падіння, удару, залиття рідиною або перепаду напруги.

Винятки: гарантія не поширюється на навмисні пошкодження, збитки від стихійних лих та неавторизоване втручання.

Детальні умови програми й перелік підтримуваних моделей доступні на офіційній сторінці: https://www.asus.com/ua-ua/event/perfectwarranty/.