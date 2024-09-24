24 сентября 2024, 11:15

Хакеры ГУР атаковали два банка РФ

Под атаку попали АО "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк".



Сейчас нарушена работа сайтов, нет доступа к услугам интернет-банкинга, не работают мобильные приложения.



Технические службы банков пока даже приблизительно не могут определить, когда восстановится стабильная работа сервисов.

