ПриватБанк запускает для юрлиц сервис электронной сдачи финотчетности

В сентябре ПриватБанк предоставит юридическим лицам и предпринимателям возможность отправлять финотчетность в электронном формате.
Как сообщили в банке, согласно Постановлениям НБУ № 351 (изменения вступили в силу с начала 2017 года) и № 417, Законам № 2121-III и № 1702-VII все банки должны получать и поддерживать в актуальном состоянии сведения о своих клиентах: структуру собственности и конечных бенефициаров, финансовую отчетность, дополнительную информацию о деятельности предприятия. А благодаря недавним изменениям, внесенным Национальным банком, отчетность может быть предоставлена не только в бумажном, но и в электронном виде.
Данные изменения были приняты после многочисленных обращений ПриватБанка в Национальный банк Украины для упрощения предоставления клиентами отчетности в банки – процедуры, которая является обязательной для всех корпоративных клиентов при обслуживании в любых банках для подтверждения процедур идентификации при банковском обслуживании.
Благодаря такой доработке, корпоративным клиентам не нужно будет крепить отсканированные копии отчетности, а достаточно будет через «Приват24 для бизнеса» подать в банк стандартный XML-файл уже предоставленной в государственные органы электронной отчетности. А если клиенты работают с бесплатными сервисами ПриватБанка по электронной отчетности, то банк обработает эти данные автоматически и в целях выполнения указанных требований Национального банка по идентификации клиентов.
ПриватБанком уже достаточно давно разработаны бесплатные решения, благодаря которым корпоративные клиенты могут работать с электронными отчетами прямо в «Приват24 для бизнеса» и быть при этом полностью уверенными в безопасности своих данных. Кроме сервисов электронной отчетности, в «Приват24 для бизнеса» также работают электронный документооборот и системы бухгалтерского, управленческого и оперативного учета 1С онлайн.
Сервис электронной отчетности в «Приват24 для бизнеса» позволяет круглосуточно отправлять любые виды отчетов Фискальной службы, Пенсионного фонда, Госслужбы статистики и т. д. Воспользоваться сервисом можно через меню «Приват24 для бизнеса» «Документы – Электронная отчетность». Десятки тысяч клиентов ПриватБанка уже давно готовят и выгружают отчеты и налоговые накладные в «Приват24 для бизнеса» из 1С онлайн (Украина). И главное – делают это бесплатно.
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