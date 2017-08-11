Сервис отчетности ПриватБанка регистрирует до 1 000 новых пользователей в день

11 августа 2017, 14:05

Сервис электронной отчетности ПриватБанка ежедневно регистрирует до 1 000 новых пользователей.

Как сообщили в банке, после нашествия вируса Petya количество новых пользователей этого безопасного сервиса банка выросло в 4 раза, а более тысячи регистраций в последний день отчетного периода июля – абсолютный рекорд сервиса.



«За несколько лет до кибератаки на украинский бизнес мы разработали бесплатные решения, в частности электронный документооборот, сервисы электронной отчетности в «Приват24 для бизнеса» и системы бухгалтерского, управленческого и оперативного учета 1С онлайн, – отметил руководитель направления «Малый и средний бизнес» ПриватБанка Сергей Клюев. – Благодаря им клиенты могут быть полностью уверены в безопасности своих данных».



Сервис электронной отчетности в «Приват24 для бизнеса» позволяет круглосуточно отправлять любые виды отчетов Фискальной службы, Пенсионного фонда, Госслужбы статистики. Воспользоваться сервисом можно в «Приват24 для бизнеса» -> «Документы» -> «Электронная отчетность».

