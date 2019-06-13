ПриватБанк будет доплачивать украинцам за Apple Music, чтобы победить пиратов

13 июня 2019, 9:15

ПриватБанк открыл подписку на Apple Music с доплатой. При оформлении пробной подписки Apple Music за 49 центов через Privat24 и оплате картой Mastercard банк выплатит кешбэк в размере 50 грн.

Уникальные условия действуют только для клиентов мобильного банка Приват24.



«Мы инвестируем в то, чтобы победить пиратство в Украине, сделать потребление легального контента модным, – говорит директор по инновациям ПриватБанка Егор Аветисов. – Мы хотим дать клиентам попробовать, что такое Apple Music, насколько это круто – слушать музыку без рекламы и ограничений, видеть, что слушают твои друзья».



«Mastercard в Украине активно работает на территории музыки: только за прошлый год мы вместе с партнерами провели 7 музыкальных cashless-фестивалей. А в этом году у компании впервые появилась музыкальная айдентика. Более того, исследование Mastercard Passion Categories Research показало, что музыка входит в топ-3 категории passion для украинцев. Мы рады, что украинцы пользуются официальными музыкальными платформами, поэтому вместе с партнерами хотим поддержать этот тренд, предложив пользователям приятный бонус – кешбэк за подписку на Apple Music при оплате картой Mastercard», – подчеркнула Наталья Байдала, директор по маркетингу Mastercard в Украине.



Нужно обновить Privat24, зайти в раздел Apple Music, открыть доступ к сервису и оформить акционную подписку на три месяца – как на видео.



Сервис Apple Music позволяет получить доступ к 50 млн треков, клипов, а также к подкастам, радио и рекомендациям. Прослушивать музыку из Apple Music можно как онлайн, так и офлайн на всех устройствах Apple.





