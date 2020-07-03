ПриватБанк раздает украинцам четыре месяца бесплатного прослушивания Apple Music

3 июля 2020, 9:45

ПриватБанк объявил, что теперь украинцы могут слушать более чем 60 миллионов песен в Apple Music в любое время и в любом месте, подписавшись на эксклюзивное предложение – четыре месяца Apple Music бесплатно.

Эксклюзивные условия действуют для клиентов мобильного банка Privat24, которые впервые оформляют подписку на Apple Music. Чтобы получить бесплатный доступ к сервису, нужно обновить Privat24, зайти в раздел Apple Music и оформить акционную подписку на четыре месяца.

Apple Music, самый быстрорастущий в мире сервис потокового прослушивания музыки, который предлагает подписчикам каталог из более чем 60 миллионов треков, которые они могут слушать без рекламы онлайн или загружать для офлайн-прослушивания.

Пользователи также могут создавать свои собственные плейлисты или находить интересные подборки от редакторов Apple Music, делиться музыкой с друзьями. Кроме того, они также могут получать ежедневные подборки, основанные на их музыкальных предпочтениях, слушать радиостанции и смотреть эксклюзивные музыкальные клипы, документальные фильмы и концерты своих любимых артистов. Apple Music также включает в себя Beats 1, глобальную интернет радиостанцию.

Apple Music работает на iPhone, iPad, HomePod, Apple Watch, Apple TV, Mac, CarPlay и ПК, а также доступна на Android и Sonos.