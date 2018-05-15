На ZAKUPKI оформили первые тендерные гарантии от ПриватБанка

15 мая 2018, 12:45

ПриватБанк и торговая площадка ZAKUPKI реализовали совместный проект, благодаря которому участники тендеров по госзакупкам ProZorro могут оформить электронную банковскую гарантию за пару кликов, без дополнительных документов или визита в банк.

«Мы начали сотрудничество с середины марта, – рассказывает Сергей Клюев, руководитель направления обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса ПриватБанка. – Оформлены 50 первых гарантий, с минимальной комиссией и в кратчайшие сроки».Электронная гарантия ПриватБанка – это высокая надежность, ведь обязательства гарантирует крупнейший коммерческий банк Украины. Проверить подлинность гарантии можно в любое время на сайте банка – pb.ua/bank-garanty