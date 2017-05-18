ПриватБанк переводит закупки на PROZORRO

18 мая 2017, 14:15

ПриватБанк начал проведение закупок необходимого для текущей работы банка оборудования, материалов и услуг на базе первой государственной площадки «ПриватМаркет» в системе электронных госзакупок ProZorro.

Как сообщил заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Дрелинг, первым тендером, который был объявлен банком на площадке «ПриватМаркета», стала закупка расходных материалов – термобумаги для POS-терминалов.



«Мы решили использовать все преимущества первой государственной площадки на ProZorro, созданной командой ПриватБанка, и проводить на ее базе подавляющее большинство собственных закупок, – отметил Александр Дрелинг. – Среди них прежде всего возможность создать закупку за несколько минут и гарантированный банком выбор проверенных поставщиков из более чем 100 тысяч компаний – участников «ПриватМаркета».



По словам Александра Дрелинга, кроме создания на базе «ПриватМаркета» удобной площадки для проведения гостендеров и реализации госпроектов, одним из направлений развития площадки станет реализация возможности автоматизированного управления расходами и бюджетами госпредприятий. Это позволит сократить влияние человеческого фактора и возможной коррупции при проведении закупок.