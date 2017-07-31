За год бизнес продал государству товаров и услуг на 172 млрд гривен - ProZorro

31 июля 2017, 12:45

С 1 августа 2016 года сумма договоров, подписанных между государством и бизнесом благодаря Системе электронных публичных закупок ProZorro, достигла 172 млрд грн - в 11 раз больше, чем годом ранее.

Это стало возможным из-за вступления в силу Закона “О публичных закупках”, который обязал органы государственной власти и госпредприятия проводить все сверхпороговые закупки онлайн.

При этом, по словам руководителя торговой площадки Zakupki.Prom.ua Оксаны Ферчук, более 26 млрд из этой суммы украинским компаниям в прямом смысле слова удалось выбороть. Бизнес успешно обжаловал более 8 тысяч торгов - почти треть от всех закупок, в которые подавались жалобы или требования.Всего за год в ProZorro более 17 тыс. организаторов провели тендеры, в которых приняли участие около 50 тыс. поставщиков. Ежедневно в системе появляется более 1,5 тыс. новых торгов. За год же их состоялось почти 400 тыс. Многие поставщики участвуют в закупках каждый день и даже по нескольку раз в день.“Анализ результатов показывает, что системный опыт приводит к победам и к желанию подавать еще больше предложений. Чем больше компания участвует, тем больше видит для себя перспектив. Поэтому сегодня особенно важными для участников является функционал площадки, который позволяет следить за своими результатами, сравнивать их, создавать отчеты, делать работу над ошибками и изучать рецепты побед. Именно такие дополнительные возможности сейчас наиболее востребованы. И в этом направлении будет развиваться система ProZorro в ближайшее время, ” - уверена Оксана Ферчук.Результаты, которые демонстрируют поставщики-лидеры, достойны быть примером для подражания. Например, ООО “Украинский папир” за год подало 3,43 тыс. победных предложений, а ООО “Автомагистраль-ЮГ” подписало договоров на 8,07 млрд грн. Общая картина лидеров в системе за первый “обязательный” год выглядит следующим образом.