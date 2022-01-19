19 января 2022, 7:43

Переваги системи Prozorro

Prozorro – система електронних публічних закупівель України, яка стає обов’язковою для монополістів і центральних органів виконавчої влади з 1 квітня 2016 року, а з початку серпня того ж року і для решти державних замовників.

Усі бачать усе – основний принцип роботи Prozorro. Є функції, які приватні компанії виконують набагато краще, аніж державний сектор – на цьому принципі побудована структура системи.

Як влаштовано Prozorro

Система відрізняється унікальною дворівневою архітектурою. Центральний рівень належить державі, ним керує державне підприємство Prozorro, що зберігає всю інформацію про закупівлі, і другий рівень, через який відбувається власне взаємодія між кінцевими користувачами: замовниками та постачальниками і центральним рівнем. Це так звані майданчики Прозорро.

Технічно це виглядає наступним чином. Prozorro – це центральна база даних, яка є адміністратором системи. Кожен майданчик, утому числі стабільна та надійна Українська універсальна біржа tender.uub.com.ua, під’єднується до системи, проходить кваліфікацію. Якщо тендер оголошено – він відправляється до центральної бази даних, звідки розповсюджується на всі майданчики. Крім основних структурних компонентів системи, функціонують також:

- Департамент регулювання сфери публічних закупівель, який встановлює політику;
- Антимонопольний комітет вирішує суперечки між учасниками та замовниками;
- Державна аудитслужба слідкує, чи не порушуються правила в публічних закупівлях.

Кожен громадянин і громадська організація, журналісти можуть спостерігати за тендерами в Prozorro.

Переваги системи Prozorro

Відкритість і доступність – головний принцип прогресивного ресурсу. Інформація в системі зберігається протягом десяти років. Будь-яка людина у режимі онлайн може переглянути інформацію про предмет закупівлі, подивитися, які компанії брали участь включно з укладеним договором між замовником та переможцем торгів.

Серед інших переваг:

- Простота користування. Інтуїтивний інтерфейс та подання пропозицій в декілька кліків онлайн.

- Запровадження прозорих онлайн аукціонів, направлених на зниження ціни, що економить кошти держави.

- Відсутність витрат на логістику та часу, що пов'язані з підготовкою та доставкою паперів, поїздкою та особистою присутністю при розкритті.

Для функціонування введені тарифи участі – затверджені Кабінетом Міністрів України та залежать від вартості лоту, на який подає свою пропозицію учасник. Для прикладу, щоб отримати закупівлю у 100 тисяч гривень, з очікуваної вартості учасник сплатить всього 340 гривень.

Вдосконалення: шляхи розвитку

Prozorro знаходиться в процесі постійного вдосконалення системи законодавства, електронної системи, інтеграції з новими державними реєстрами. Розвиваються нові інструменти, такі як Prozorro Market, збільшується кількість машиночитних даних. Проводиться постійна освіта учасників закупівель, щоб пояснити, яким чином закупівлі можна зробити простішими та ефективнішими.


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