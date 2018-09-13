ПриватБанк перешел на закупки через Zakupivli24

13 сентября 2018, 0:21

Крупнейший украинский банк ПриватБанк объявил о переводе закупок товаров и услуг для нужд банка на тендерную платформу Zakupivli24.pb.ua.

Как сообщили в банке, сегодня на площадке для государственных и коммерческих закупок Zakupivli24.pb.ua проводится более 70 открытых закупок от ПриватБанка.

На сайте сервиса можно получить полную информацию о тендерах банка и других государственных и коммерческих заказчиках из систем ProZorro и Rialto, а также зарегистрироваться для участия в них. Площадка обеспечивает простой поиск актуальных тендеров и настройки «умной» подписки на новые тендеры, а также автоматическое предоставление электронных отчетов. А участие в тендерах банка можно принять уже через 5–10 минут после регистрации без оплат и подписания бумаг.



Обновленную государственную площадку для проведения госзакупок Zakupivli24 запустили в Украине в июне, она имеет 4 уровня аккредитации в системе ProZorro, а также дает своим участникам доступ к тендерам государственных компаний и коммерческим тендерам из системы Rialto.



Главными преимуществами использования Zakupivli24 на ProZorro является простая регистрация и авторизация, возможность участия в тендерах для продавцов товаров и услуг без внесения депозитных платежей и отсутствие лишней бумажной бюрократии. Новая площадка также обеспечивает всем участникам бесплатную юридическую консультацию и круглосуточную поддержку в онлайн-чате или по телефону.

