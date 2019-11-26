Сервис Zakupivli24 получил сертификат наивысшего уровня защиты информации

26 ноября 2019, 15:15

Проект ПриватБанка Zakupivli24 одним из первых в системе ProZorro получил сертификат комплексной системы защиты информации (КСЗИ).

Это значит, что сервис имеет самый высокий уровень защиты данных пользователей и гарантирует им полную безопасность.



Только 8 площадок из 19 в системе ProZorro получили сертификаты КСЗИ. Среди них и сервис ПриватБанка Zakupivli24 – первая государственная площадка для открытых торгов. На реализацию всех требований специалистам по защите информации понадобилось два года.



Для безопасности данных пользователей разработчики реализовали целую систему защиты. В частности, подготовили аппаратную часть серверов и рабочих станций; ограничили число сотрудников, имеющих доступ к информации; защитили каналы связи; настроили системы аудита, мониторинга и антивирусной защиты. Кроме того, при работе с клиентскими данными используется специальное сертифицированное программное обеспечение и средства обнаружения несанкционированного вторжения.



«Теперь пользователи платформы Zakupivli24 могут быть уверены, что вся информация, которую они предоставляют, надежно защищена. Мы выполнили все условия ProZorro, и теперь аккаунты клиентов в безопасности. Никто не узнает коммерческую тайну клиента до публичного раскрытия предложений», – отметил руководитель проекта Zakupivli24 Артем Калашников.