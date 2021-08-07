Напрямую в Prozorro зарегистрироваться нельзя

7 августа 2021, 10:45

Электронная система публичных закупок Prozorro - онлайн-платформа, где государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность поставить это государству. Она создана для того, чтобы все госзакупки осуществлялись прозрачно, отсюда и название платформы.

Прозорро работает по следующей схеме:

Заказчик (государственная организация или госпредприятие) регистрируется на одной из авторизованных площадок системы Прозорро.

Заказчик размещает тендер на выбранной авторизованной площадке.

С авторизованной площадки данный тендер попадает в центральную базу Прозорро и оттуда уже размещается на остальных авторизованных площадках.

Затем представители бизнеса, зарегистрированные на авторизованных площадках, берут участие в тендере, делая ставки. Выигрывает тот представитель бизнеса, кто предложит свои товары или услуги в тендере по самой низкой стоимости.

Отметим, что напрямую на сайте Прозорро нельзя зарегистрироваться, только через авторизованные аккредитованные площадки. Поэтому их существование так важно для проведения тендеров.

Так, например, зарегистрироваться, а также принять участие в открытом тендере, все желающие могут на сайте "Украинской универсальной биржи" - официальной площадке электронной системы Прозорро.

Каждый день на Прозорро объявляются тысячи публичных тендеров, которые могут создать новые возможности для вашего бизнеса. Честность, надежность и прозрачность - главные преимущества известного антикоррупционного стартапа. Для того, чтобы начать получать прибыль от государственных закупок, достаточно пройти несложную процедуру регистрации на аккредитованной площадке.

УУБ с 2016 тесно сотрудничает с системой ProZorro, имеет четыре уровня аккредитации Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и является лидером по количеству привлеченных поставщиков.

Сайт имеет прозрачную процедуру регистрации, которую можно пройти буквально в два клика. А все необходимые функции находятся рядом, буквально "под рукой".

На площадке "Украинской универсальной биржи" поставщики получают доступ к полной Базе публичных закупок, которые на данный момент опубликованы в системе Прозорро. Благодаря удобной системе "умных" фильтров каждый поставщик быстро найдет тендеры, которые полностью соответствуют его конкретным требованиям. Клиенты регулярно информируются о появлении интересных предложений.

Современное программное обеспечение вместе с максимально подробными консультациями персонального менеджера - неотъемлемые составляющие сотрудничества с УУБ.

Информационная база площадки постоянно обновляется. Здесь вы сразу найдете новейшие данные об изменениях в украинском законодательстве. Площадка УУБ регулярно проводит семинары, где профессиональные коучи и бизнес-тренеры раскрывают все нюансы работы с системой ProZorro.