Хакеры опубликовали подборку ресурсов из Resident Evil 4

1 декабря 2020, 9:45

Интернет продолжает копаться в обнародованных хакерами данных Capcom. На сей раз пользователь форума Reddit под псевдонимом resident88 привлёк внимание, помимо прочего, к игровым ресурсам (ассетам) из ремейка Resident Evil 4.

Напомним, обновлённая версия Resident Evil 4 официально до сих пор не подтверждена, однако инсайдеры, СМИ и просочившаяся в Сеть благодаря утечке документация Capcom не дают усомниться в существовании игры.



Что касается новых материалов, то хакеры опубликовали целый ряд изображений, демонстрирующих те или иные объекты в мире ремейка Resident Evil 4, включая фермерские инструменты, утварь, элементы окружения и так далее.



В большинстве случаев каждый предмет сопровождается пятью снимками: внутриигровой модели без текстур (спереди, сбоку и издалека), её UV-версией и фотографией (одной или несколькими) прототипа из реального мира.



Помимо переработанной графики, в предстоящем ремейке ожидается и некий новый сюжетный контент. В частности, инсайдер AestheticGamer предрёк раскрытие в игре новых подробностей о докторе Сальвадоре.



По информации Video Games Chronicle, ремейк Resident Evil 4 планируется выпустить в 2022 году, однако в обнародованном недавно хакерами графике релизов Capcom игра была заявлена на первый квартал 2023-го.