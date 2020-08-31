Новая беспроводная мышь Ritmix RMW-502 уже в продаже

31 августа 2020, 14:45

Август — самое время начать подготовку к новому учебному году. Компьютеры, ноутбуки и планшеты стали незаменимыми помощниками для школьников и студентов.

Конечно, кроме основного девайса необходимо обзавестись различными аксессуарами для более комфортной работы или учебы, будь то наушники, клавиатура, колонки или мышки. В этом как раз поможет Ritmix, ведь в продажу поступила новая компактная модель беспроводной мыши RMW-502. Благодаря небольшим размерам ее очень удобно брать с собой, что особенно пригодиться при использовании совместно с ноутбуком, построенным как на операционной системе Windows, так и на Mac OS X.

За счет своего дизайна RMW-502 очень удобно ложится в руку и отлично подходит как для правшей, так и для левшей. Новинка поставляется в трех расцветках: черный, синий и серый.