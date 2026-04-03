Интернет под угрозой: как война в Иране может обрушить глобальную сеть

3 апреля 2026, 11:15

С началом вооруженного конфликта в Персидском заливе мир оказался на пороге не только энергетического, но и цифрового кризиса.

Пока внимание сосредоточено на росте цен на нефть из-за блокирования Ормузского пролива, растет угроза глобального сбоя интернета.



Через Ормузский пролив и Красное море проходят ключевые подводные кабели, связывающие Европу, Азию и Африку и поддерживающие всё: от видеосвязи до банковских операций и систем искусственного интеллекта.

В Красном море проложено 17 кабелей. Ещё ряд линий проходит через Ормузский пролив, обеспечивая связь для стран Персидского залива. Именно здесь техногиганты инвестировали миллиарды долларов в дата-центры, рассчитывая превратить регион в центр цифровой экономики.Но с началом войны Amazon, Microsoft и Google стали «вражеской технологической инфраструктурой» для Ирана. Тегеран начал наносить удары по серверам технологических компаний на Ближнем Востоке.Кроме того, Иран заминировал Ормузский пролив, а в Красном море хуситы уже не один год атакуют суда. Судоходство практически остановлено. Даже незначительное повреждение может вывести линии из строя на недели или месяцы.В 2024 году атаки хуситов в Красном море повредили несколько кабелей, что привело к падению скорости интернета в Азии и Африке. Восстановление тогда заняло месяцы, поскольку ремонтные суда не могли безопасно работать в регионе. Сейчас ситуация ещё хуже.В самой узкой части Ормузского пролива глубина составляет около 60 м, поэтому кабели лежат относительно близко к поверхности. Это делает их уязвимыми как для иранских диверсий, так и для случайных повреждений, например, якорями судов.Одновременное нарушение работы маршрутов через Ормузский пролив и Красное море станет событием беспрецедентного масштаба. Под удар попадут банковские системы, биржи, больницы и цифровые сервисы. Трафик можно частично перенаправить, но это вызовет задержки и перегрузку сетей по всему миру.