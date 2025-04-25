Revolut в Україні: що сталося, чому “пауза” і які є альтернативи?

25 апреля 2025, 11:15

Revolut офіційно оголосив про тимчасову паузу в роботі з українськими клієнтами, які зареєструвались як резиденти України.

Причина — вимоги НБУ щодо обігу електронних грошей та складності з юридичним регулюванням.

Що це означає на практиці?

• Нові акаунти з українською адресою та документами наразі створити неможливо.

• Деякі функції можуть бути недоступні для вже існуючих українських акаунтів.

• Користувачі, які змінили країну резиденції (наприклад, на Польщу чи Литву), продовжують користуватись сервісом без обмежень.



У чому причина?

НБУ наполягає, що компанії, які працюють з електронними грошима на території України, мають бути зареєстровані в країні та підпорядковуватись її регуляціям. Revolut намагається домовитися, але поки що — пауза.



Які є альтернативи для українців?

1. Wise (ex-TransferWise) — зручний для переказів і мультивалютних карт.

2. Monese, N26 — для тих, хто переїхав у Європу і має адресу в ЄС.

3. Банківські картки в ЄС — якщо ти за кордоном, краще оформити локальний банківський рахунок.

4. Додатки українських банків — працюють за кордоном, але з обмеженнями по валютних операціях.



Що можна зробити зараз?

• Якщо ти за кордоном — онови країну резиденції в додатку.

• Якщо ще не створював акаунт — почекай новин від Revolut або обери альтернативу.

• Слідкуй за оновленнями — ситуація може змінитися найближчим часом.