IKEA расширяет в Испании сервис по поиску домашних мастеров

19 марта 2026, 8:45

Шведская сеть выходит за рамки продажи мебели и товаров для дома. Компания запускает в Альмерии, Аликанте, Валенсии, Малаге и Мурсии сервис, который позволяет через приложение IKEA Home заказывать работы по дому у проверенных мастеров: от покраски и электромонтажа до укладки полов и мелкого ремонта. Ранее приложение было доступно только в Мадриде и Барселоне.

Заказ оформляется полностью онлайн: пользователь выбирает категорию работ, описывает задачу, выбирает дату и получает несколько предложений от профессионалов, а оплата производится внутри приложения. Для участников программы IKEA Family предусмотрена скидка на первый заказ.