IKEA пока не решила, когда вернется на украинский рынок

11 апреля 2024, 9:45

Об этом пресс-служба шведского ритейлера заявила в комментарии Delo.ua.



"IKEA остается высоко заинтересованной в украинском рынке. Пока компания делает все возможное, чтобы оценить влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность. Когда все необходимые аспекты будут отлажены, IKEA снова сможет предложить ассортимент своих решений для дома как можно большего количества людей в Украине", — говорится в заявлении.