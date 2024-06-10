В Испании обезвредили банду, угонявшую машины украинских беженцев

10 июня 2024, 10:45

Угонщики орудовали в провинциях Аликанте и Малага, обычно по ночам. Они специализировались на краже машин средней и высокой ценовой категории, принадлежащих гражданам Украины.

Угнанные автомобили продавали в разных странах Европы через онлайн-площадки. Однако если владелец автомобиля писал в соцсетях о краже, с ним связывались и предлагали выкупить машину за 10-20 тысяч евро в криптовалюте.Полиция нашла 25 угнанных автомобилей стоимостью от 30 до 90 тысяч евро. И задержала шесть человек в возрасте от 34 до 53 лет: литовцев, россиян и украинцев.