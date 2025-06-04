Франция объявила о "финансовых гарантиях" для Украины

Франция объявила о пакете «финансовых гарантий» в размере до €1,5 млрд для Украины, который позволит активнее привлекать французские оборонные предприятия и способствовать наращиванию оборонно-промышленных мощностей в обеих странах. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров премьеров Франции и Украины, Байру и Шмыгаля, в Париже.
Отмечается, что Париж также намерен выделить Киеву €200 млн на восстановление инфраструктуры.
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