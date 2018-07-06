В Украине стартовали продажи обновленного Nokia 8110

6 июля 2018, 9:45

HMD Global анонсирует появление в Украине долгожданной обновленной модели телефона Nokia 8110. Эта модель доступна в крупнейших магазинах электроники по рекомендованной цене 2399 грн.



Легендарный Nokia 8110, обновленный и с поддержкой 4G, практически полностью повторяет облик известного слайдера, который всем нам хорошо знаком из фильма “Матрица”. Оригинальный дизайн телефона дополняет всю необходимую функциональность, свойственную смартфонам.

Интерфейс, знакомый и простой, будет понятен и удобен каждому. Телефон оснащен интуитивным тактильным механизмом и слайдером, который может принимать и завершать звонки. Помимо функциональности, которая приятно вас удивит, Nokia 8110 гарантирует стандарты качества и долговечности, традиционные для всех моделей смартфонов и телефонов Nokia. Nokia 8110 – это прекрасный выбор для тех, кто хотел бы обладать легендарным телефоном, но уже с поддержкой 4G, или для тех, кому необходим второй телефон. Он поддерживает доступ к магазину приложений, и вы можете продолжать пользоваться своими любимыми программами, такими как Google Ассистент, Google Поиск, Google Карты, Facebook и Twitter, обмениваться имейлами, загружать свои контакты или синхронизировать календарь с Outlook и Gmail. Вы можете быть уверены, что с Nokia 8110 вы всегда будете на связи, а качество соединения и передачи звука в сети обеспечит технология VoLTE. За работу смартфона отвечает платформа Qualcomm 205, гарантируя безупречную скорость работы устройства. Также фанов бренда порадует наличие в телефоне обновленной игры «Змейка».Nokia 8110 представлен в двух ярких цветах на выбор - традиционном черном, его можно приобрести уже сейчас, и бананово-желтом, который поступит в продажу ближе к концу июля. Приобрести эту модель можно в крупнейших магазинах электроники по рекомендованной цене 2399 грн.