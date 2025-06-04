4 июня 2025, 10:15

Правительство Нидерландов уходит в отставку

Об этом объявил премьер-министр Дик Схооф после двухчасового заседания кабмина, сообщает NOS. Причиной стал выход из правящей коалиции ультраправой Партии свободы Нидерландов (PVV).



В стране проведут новые выборы.



Схооф планирует отправиться на аудиенцию к королю, чтобы объявить об отставке правительства. Он останется и.о. премьер-министра.



Правительство Схоофа начало работу 2 июля 2024 года.

