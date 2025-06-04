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4 июня 2025, 10:15

Правительство Нидерландов уходит в отставку

Об этом объявил премьер-министр Дик Схооф после двухчасового заседания кабмина, сообщает NOS. Причиной стал выход из правящей коалиции ультраправой Партии свободы Нидерландов (PVV).

В стране проведут новые выборы.

Схооф планирует отправиться на аудиенцию к королю, чтобы объявить об отставке правительства. Он останется и.о. премьер-министра.

Правительство Схоофа начало работу 2 июля 2024 года. 
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