Epic Games, Spotify, Tinder и другие объединились в коалицию против политики App

25 сентября 2020, 12:45

Несколько крупных компаний создали «Коалицию за справедливость приложений» (Coalition for App Fairness), цель которой заключается в «создании равных условий для бизнеса приложений и предоставлении людям свободы выбора».

В коалицию вошли такие компании, как Epic Games, Spotify, Match Group (владелец Tinder), Tile, Deezer и др.



Предполагается, что «Коалиция за справедливость приложений» станет централизованной организацией, которая будет оказывать помощь разработчикам, особенно тем, у кого недостаточно ресурсов для противостояния с Apple. Коалиция заявляет, что приветствует «компании любого размера в любой отрасли, стремящиеся защитить потребительский выбор, стимулировать конкурентную среду и создавать равные условия для разработчиков приложений и игр по всему миру».



«Мы присоединяемся к "Коалиции за справедливость приложений", чтобы защитить фундаментальные права разработчиков на создание приложений и ведение бизнеса напрямую со своими клиентами», — прокомментировал создание новой организации генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney).



Коалиция уже успела озвучить три основных спорных вопроса, которые и привели к созданию организации. Речь идёт о комиссии Apple в размере 30 % на проводимые через App Store платежи, отсутствии возможности распространения iOS-приложений не через официальный магазин, а также антиконкурентное поведение Apple. Отмечается, что Apple использует контроль над платформой iOS для продвижения собственных сервисов. Ссылаясь на CNBC, коалиция отмечает, что только сервисные сборы в размере 30 % приносят Apple более $15 млрд выручки ежегодно.



Ещё был предложен так называемый «кодекс поведения», правила которого коалиция просит принять Apple и других владельцев магазинов приложений. Желания организации достаточно амбициозны. Например, коалиция просит, чтобы компании не заставляли распространять приложения только через эксклюзивную платформу, а также, чтобы все разработчики и владельцы платформы имели равный доступ к технической инфраструктуре.



Стоит отметить, что требования «Коалиции за справедливость приложений» не являются новыми и в разное время уже озвучивались теми или иными компаниями. Несмотря на свои требования, многие разработчики продолжают размещать свои приложения в App Store и соблюдать правила Apple. Скорее всего, без какого-то судебного вмешательства Apple вряд ли пойдёт на встречу коалиции.



(С) 3Dnews