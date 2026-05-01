Украина и Европа запускают оборонную коалицию CORPUS

1 мая 2026, 10:15

Украина вместе с европейскими партнерами подписала меморандум о создании новой оборонной коалиции – CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support).

В коалицию вошли закупочные агентства Украины, Финляндии, Италии, Норвегии, Швеции и Британии. Цель коалиции – улучшение оборонных закупок и логистики, создание более эффективных и согласованных систем снабжения для армий стран-партнеров.Директор Агентства оборонных закупок Украины Жумадилов сообщил, что коалиция будет работать по принципу ротации руководства. Жумадилов возглавит CORPUS в первый год, после чего ответственность перейдет к другим участникам коалиции.