Смартфон HTC Wildfire X – уточнены характеристики

30 июля 2019, 12:45

Ресурс Android Enterprise опубликовал уточненные характеристики смартфона Wildfire X, который пока что не был представлен официально.

Напомним, что грядущая новинка позиционируется в среднем ценовом сегменте.



Судя по всему, терминал получит 6,2-дюймовый экран с разрешением 720х1520 точек.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» MediaTek Helio P22 + 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 32 ГБ.



Программная платформа - Android 9.0 Pie.

Кроме того, известно, что этот аппарат получит сканер отпечатков пальцев, а еще графику IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE.Остальные характеристики пока не приводятся. Точная дата анонса также не называется.