Состоялся официальный анонс смартфона HTC U11

Тайваньская HTC объявила об официальном анонсе смартфона HTC U 11.
Ключевая особенность аппарата – наличие сенсорной кнопки Edge Sense, которая позволяет воздействовать на эту «трубку» просто сжав ее рукой. Так можно запускать приложения Google Assistant либо встроенную камеру и мн. др.
В основе новинки мощный процессор Qualcomm Snapdragon 835, тактовая частота которого 2,45 ГГц. Также «под капотом» 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.
Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0.
Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а разрешение 2К.
Основная камера – 12Мп с фирменной технологией UltraPixel 3; фронтальная – 16Мп.
Корпус аппарата защищен по стандарту IP67.
Работает модель под управлением Android 7.1.1.
На международный рынок «трубка» попадет в июне. Ориентировочный ценник - $749.