Состоялся официальный анонс смартфона HTC U11

18 мая 2017, 12:15

Тайваньская HTC объявила об официальном анонсе смартфона HTC U 11.



Ключевая особенность аппарата – наличие сенсорной кнопки Edge Sense, которая позволяет воздействовать на эту «трубку» просто сжав ее рукой. Так можно запускать приложения Google Assistant либо встроенную камеру и мн. др.



В основе новинки мощный процессор Qualcomm Snapdragon 835, тактовая частота которого 2,45 ГГц. Также «под капотом» 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.



Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0.



Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а разрешение 2К.

Основная камера – 12Мп с фирменной технологией UltraPixel 3; фронтальная – 16Мп.Корпус аппарата защищен по стандарту IP67.Работает модель под управлением Android 7.1.1.На международный рынок «трубка» попадет в июне. Ориентировочный ценник - $749.