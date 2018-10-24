HTC Exodus 1 – первый смартфон, который можно купить за криптовалюту

24 октября 2018, 12:15

Тайваньская HTC «отметилась» анонсом своего нового, весьма интересного смартфона - Exodus 1.

Новинка любопытна тем, что позволяет своему владельцу заниматься майнингом криптовалют. Кроме того, перед нами первый смартфон, который можно купить исключительно за криптовалюту.Новинка получила повышенную безопасность, которая основана на блокчейн-шифровании. Здесь есть специальная зашифрованная область с крипто-ключами, где смартфон защищен и недоступен с остального Android. Кроме того, известно, что производитель также выпустит API для сторонних разработчиков.Неплохими получились и технические характеристики новинки. В основе – чип Snapdragon 845. Корпус защищен по стандарту IP68. Еще есть аккумулятор на 3500 мАч и две двойные камеры. Работает смартфон под управлением Android Oreo.Продажи Exodus 1 начнутся в декабре одновременно в 34 странах по всему миру. А вот купить «трубку» можно будет лишь за криптовалюту – 0,15 биткоина или 4,78 Ethereum, что равно примерно $960.