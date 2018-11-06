MediaTek готовит анонс нового процессора с поддержкой 5G

6 ноября 2018, 10:15

По сообщениям тайваньских СМИ, компания MediaTek занимается подготовкой анонса нового чипа с поддержкой сетей пятого поколения.

Новинка получит название Helio M70.



Продукт будет изготовляться на мощностях компании TSMC по 7-нм технологии. Скорость передачи данных сможет достигать до 5 Гбит/c.



Первые смартфоны с таким чипом увидят мир в первой половине 2019 года.

Аналитики говорят, что на данный момент компания MediaTek пересматривает бюджеты на исследования и разработки с целью ускорения внедрения 5G. Ожидается, что инвестиции в 5G превысят бюджет на 4G.