LG планирует выпуск доступных смартфонов с поддержкой 5G

3 августа 2020, 10:45

Руководство мобильного подразделения LG рассказало о планах по укреплению позиций компании на быстро развивающемся рынке смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

Первые коммерческие сети 5G, напомним, заработали в апреле прошлого года. На сегодняшний день по всему миру действуют около сотни таких сервисов, причём лидером по внедрению 5G является Западная Европа.



Сообщается, что в текущем полугодии южнокорейская LG намерена представить доступные смартфоны с поддержкой 5G. Цена таких устройств, как ожидается, составит от 100 до 200 долларов США. Таким образом, компания рассчитывает закрепиться в массовом сегменте рынка.



Вероятнее всего, недорогие 5G-аппараты LG будут использовать процессоры MediaTek. Это могут быть чипы пока не представленного официально семейства Dimensity 600 — анонс этих решений ожидается в текущем квартале.