Ключевые характеристики LG Q92 5G стали известны благодаря GeekBench

LG, вероятно, выпустит новый смартфон среднего уровня под названием LG Q92 уже в ближайшее время.
Об этом косвенно свидетельствует его появление в базе данных популярного бенчмарка GeekBench, где устройство числится как LGE LM-Q920N. Там же опубликованы основные технические характеристики грядущего смартфона.
Устройство набрало 613 баллов в одноядерном и 1946 в многоядерном тестах, что сопоставимо с результатами LG Velvet. Судя по всему, новый смартфон будет построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G и сможет похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Согласно данным бенчмарка, LG Q92 5G будет работать под управлением актуальной Android 10. Объём оперативной памяти смартфона будет равен 6 Гбайт. Согласно одной из более ранних утечек, устройство сможет похвастаться 128-Гбайт накопителем пользовательских данных.
Ранее смартфон также был замечен в консоли Google Play, откуда стало известно, что его дисплей обеспечит разрешение Full HD+ и будет примерно того же размера, что и экран LG Velvet. Поскольку ожидается, что LG Q92 будет типичным представителем среднего класса, есть предположения, что его матрица будет выполнена по технологии IPS.
Предполагается, что LG Q92 5G будет доступен в зелёном, красном, белом и чёрном цветах по цене около $500.
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