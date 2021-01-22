Доступный 5G-смартфон Nokia Quicksilver с Snapdragon 480 замечен в Geekbench

22 января 2021, 11:45

HMD Global выпускает довольно обширный модельный ряд смартфонов, которые, тем не менее, особо не выделяются на фоне конкурентов.

Тем не менее, компания постоянно разрабатывает новые модели устройств под маркой Nokia и, по всей видимости, планирует расширить ассортимент 5G-устройств в 2021 году. Одно из них было замечено в базе данных популярного бенчмарка Geekbench.

Грядущее устройство скрывается под кодовым названием HMD Global Quicksilver. Согласно данным из Geekbench, телефон будет построен на недавно анонсированном 5G-чипе для доступных смартфонов Qualcomm Snapdragon 480, работающем в связке с 6 Гбайт оперативной памяти. Устройство получит актуальную версию Android 11 из коробки. В Geekbench Quicksilver набирал 468 балов в одноядерном и 1457 баллов в многоядерном тесте. Это всё, что сейчас известно о телефоне.



Маркетинговое название смартфона остаётся загадкой, однако есть предположения, что он получит имя Nokia 6.3, 6.4 или 6.5. Напомним, на рынке уже присутствуют два смартфона на базе нового доступного 5G-чипсета Snapdragon 480. Это — Vivo Y31s и OPPO A93 5G.

(С) 3dnews