В популярном Geekbench "засветился" Nokia 6.1 Plus

18 июля 2018, 11:45

Финская HMD Global готовит анонс смартфона Nokia 6.1 Plus.



На это указывает информация с базы бенчмарка Geekbench, которая появилась в Сети на днях.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Qualcomm Snapdragon 636, у которого восемь 64-битных ядер Qualcomm Kryo 260, тактовая частота которых 1,8 ГГц. Кроме того, «под капотом» Qualcomm Adreno 509 и 4 ГБ оперативной памяти.



Отдельно отмечается наличие модулей Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц) и NFC.



Работать новинка будет под управлением Android 8.1 Oreo.

Дисплей Nokia 6.1 Plus окажется с вырезом в верхней части по типу как это сделано у iPhone X.Точная дата анонса пока не приводится. Об ориентировочной стоимости пока также говорить преждевременно.