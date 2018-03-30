Стартуют продажи безрамочного смартфона Nokia 7 Plus

30 марта 2018, 11:45

Финская HMD Global анонсировала начало продаж своего нового смартфона – Nokia 7 Plus.

Новинка получила корпус из анодированного алюминиевого сплава с керамическим покрытием. У него 6-дюймовый дисплей с IPS-матрицей в основе, а также сканер отпечатков пальцев и двойная основная камера (модули 12Мп+13Мп). Фронтальная камера – 16Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 660 + 4/6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Возможность расширения за счет карт microSD также предусмотрена. Емкость аккумулятора – 3800 мАч. Работает терминал под управлением Android 8.0.