Новый безрамочный смартфон Nokia 6.1 Plus появился на украинском рынке

10 октября 2018, 9:15

HMD Global анонсирует старт продаж нового смартфона Nokia 6.1 Plus в Украине. Безрамочный смартфон уже доступен для покупки в самых больших магазинах техники по цене 7 799 грн.

Nokia 6.1 Plus – это изысканный дизайн, высокая производительность, использование технологий искусственного интеллекта для фото- и видеосъёмки, а также преимущества «чистого», безопасного и всегда обновлённого Android One.



Впечатляющий безрамочный дизайн и тонкий, компактный корпус Nokia 6.1 Plus предоставляют вам больше возможностей для просмотра контента. Его 5,8-дюймовый Full HD+ экран с пропорциями 19:9 и отображением 96% цветовой гаммы обеспечивает яркие впечатления от просмотра, что делает Nokia 6.1 Plus идеальным смартфоном для погружения в захватывающий контент. Созданный по высоким стандартам бренда Nokia, корпус нового 6.1 Plus спереди и сзади выполнен из прочного стекла. Экран занимает 93% всей изящно закругленной передней поверхности, благодаря чему смартфон идеально ложится в вашу руку.



Nokia 6.1 Plus работает на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 636, которая на 40% быстрее, чем предыдущая серия процессоров. Это обеспечивает первоклассную графику и более высокую энергоэффективность батареи, чтобы вы могли дольше слушать музыку или смотреть любимые видео.

Основная камера у Nokia 6.1 Plus имеет два модуля на 16 МП и 5 МП, демонстрируя отличную резкость и детализацию снимков. Передовые технологии обработки изображений отвечают за профессиональное качество снимков – пользователь может самостоятельно в режиме реального времени регулировать степень размытия фона при использовании эффекта боке. С Nokia 6.1 Plus вы можете делать снимки как профессионал: режим HDR автоматически подбирает идеальную глубину цвета, изображения обрабатываются с помощью технологий искусственного интеллекта, при съемке портретов используется режим портретного освещения, а разнообразные фильтры, маски и 3D-персонажи превращают процесс фотографирования в развлечение.



Идеально сбалансированная фронтальная камера имеет модуль на 16 МП для безупречно четких селфи. Теперь она может использоваться одновременно с основной в режиме #Bothie с добавлением масок и фильтров в реальном времени, а также трансляцией видео в Facebook и YouTube прямо из приложения для камеры.



ОС Android One, разработанная Google, отличается безопасностью, простотой и в то же время высокой функциональностью. Устройство будет оставаться всегда актуальным благодаря свежим обновлениям безопасности, приходящим в течение трех лет со дня выпуска модели, и двум годам гарантированных обновлений операционной системы. С Android One вы получите оптимизированное энергопотребление, а также больше места для хранения своих данных из-за отсутствия дополнительных надстроек и ненужных сторонних приложений. Будьте всегда впереди с новейшими сервисами Google, такими как Google Ассистент, Google Lens и Google Фото. Nokia 6.1 Plus уже скоро получит обновление до Android Pie.



Nokia 6.1 Plus доступен для покупки в глянцевом черном цвете. Приобрести смартфон Nokia 6.1 Plus можно в самых больших магазинах техники и электроники Украины по рекомендованной розничной цене – 7 799 грн.