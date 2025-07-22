Белый дом не может расторгнуть большинство контрактов с SpaceX

22 июля 2025, 8:15

Помощники президента США Дональда Трампа обсуждали расторжение некоторых контрактов с компанией миллиардера Илона Маска SpaceX, но пришли к выводу, что это невозможно сделать, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным СМИ, после конфликта между Трампом и Маском многомиллиардные соглашения компании с правительством оказались под угрозой. Был инициирован их пересмотр, целью которого было выявить в документах "потенциальные расточительства". В то же время выяснилось, что отменить большинство этих контрактов невозможно, поскольку они "критически важны" для министерства обороны США и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщили источники.



Предварительная оценка "подчеркнула доминирование компании" как ведущего мирового производителя ракетных установок и основного поставщика спутникового интернета, рассказали собеседники. Чиновник Белого дома заявил, что пересмотр правительственных контрактов сосредоточен на ряде компаний с выгодными правительственными контрактами. Маск и SpaceX не ответили на запросы о комментариях, пишет WSJ.



