Новые безрамочные смартфоны Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus

21 августа 2018, 9:15

HMD Global анонсировала выпуск новых безрамочных смартфонов Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus для поклонников по всему миру.

Несмотря на доступную цену, оба смартфона обладают высокой производительностью и позволяют делать фотографии на профессиональном уровне за счет использования технологий искусственного интеллекта для обработки изображений.

Благодаря впечатляющему безрамочному дизайну Nokia 6.1 Plus в тонком и компактном корпусе дает вам больше возможностей для просмотра контента. Его 5,8-дюймовый HD+ экран с пропорциями 19:9 и отображением 96% цветовой гаммы обеспечивает яркие впечатления от просмотра, что делает Nokia 6.1 Plus идеальным смартфоном для погружения в захватывающий контент. Созданный по ожидаемо высоким стандартам бренда Nokia, корпус нового 6.1 Plus спереди и сзади выполнен из стекла, экран занимает 93% всей изящно закругленной передней поверхности, благодаря которой смартфон идеально ложится в вашу руку. Помимо элегантного внешнего вида, смартфон может похвастаться последней мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 636, которая на 40% быстрее, чем предыдущая серия процессоров. Это обеспечивает первоклассную графику и более высокую энергоэффективность батареи, чтобы вы могли наслаждаться аудио и видео еще дольше.Основная камера у Nokia 6.1 Plus имеет два модуля на 16 МП и 5 МП, благодаря чему обеспечивается отличная резкость и детализация снимков. Передовые технологии обработки изображений отвечают за профессиональное качество снимков – пользователь может самостоятельно в режиме реального времени выбирать степень размытия фона при использовании эффекта боке. Nokia 6.1 Plus делает снимки на профессиональном уровне: режим HDR автоматически подбирает идеальную глубину цвета, изображения обрабатываются с помощью технологий искусственного интеллекта, при съемке портретов используется режим портретного освещения, а разнообразные фильтры, маски и 3D-персонажи превращают процесс фотографирования в развлечение.

Идеально сбалансированная фронтальная камера имеет модуль на 16 МП для безупречно четких селфи. Теперь она может использоваться одновременно с основной в режиме #Bothie: в реальном времени добавляйте маски, фильтры и транслируйте ваше видео в Facebook и YouTube прямо из приложения для камеры – впервые на смартфоне Nokia.