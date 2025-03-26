Секретная китайская сеть нанимает уволенных американских госслужащих

26 марта 2025, 10:15

Reuters пишет, что сеть компаний, управляемых секретной китайской технологической фирмой, пыталась нанять недавно уволенных американских госслужащих.

Макс Лессер, старший аналитик по возникающим угрозам в вашингтонском аналитическом центре Foundation for Defense of Democracies, сказал, что некоторые компании, размещающие объявления о наборе персонала, были "частью более широкой сети фальшивых консалтинговых и кадровых фирм, нацеленных на бывших государственных служащих и исследователей ИИ".



Агентство пишет, что известно мало общедоступной информации о четырех консалтинговых и кадровых компаниях, предположительно, вовлеченных в сеть, которые в некоторых случаях имели общие веб-сайты, размещались на одном сервере или имели другие цифровые ссылки.



Лессер, который раскрыл сеть и поделился своим исследованием с Reuters перед публикацией, сказал, что кампания следует "хорошо зарекомендовавшим себя" методам, которые использовались предыдущими операциями китайской разведки.



"Что делает эту деятельность значимой — так это то, что сеть стремится использовать финансовую уязвимость бывших федеральных служащих, пострадавших от недавних массовых увольнений", — заявил он.



Reuters не удалось определить, связаны компании с китайским правительством или были завербованы какие-либо бывшие федеральные служащие.