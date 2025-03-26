26 марта 2025, 10:45

Уолтц взял на себя ответственность из-за скандала с чатом в Signal

"Я беру на себя полную ответственность. Я создал группу. Это стыдно. Мы докопаемся до сути", — заявил советник по нацбезопасности президента США Майк Уолтц в эфире Fox News.



Он добавил, что не знаком лично с главредом The Atlantic Джеффри Голдбергом, которого добавили в чат, и у него не было его контактов. По мнению Уолтца, журналист каким-то образом мог подстроить эту ситуацию, поскольку среди всех журналистов в чат попал именно тот, который не любит Дональда Трампа.

