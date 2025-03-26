Китай остается главной военной и киберугрозой для США

В отчете разведывательных агентств США также говорится, что Пекин добивается "устойчивого, но неравномерного" прогресса в возможностях, которые он может использовать для захвата Тайваня, пишет Reuters.
Китай имеет возможность нанести удар по США обычным оружием, поставить под угрозу инфраструктуру США с помощью кибератак и нацелиться на их активы в космосе, говорится в ежегодной оценке угроз разведывательного сообщества. Разведка добавила, что Пекин также стремится сместить США с позиции ведущей державы ИИ к 2030 году.
Россия, наряду с Ираном, Северной Кореей и Китаем, стремится бросить вызов США с помощью преднамеренных кампаний, чтобы получить преимущество, а война москвы в Украине дает "богатые уроки относительно борьбы с западным оружием и разведкой в крупномасштабной войне", говорится в отчете.
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила в Сенате, что военные Китая "используют передовые возможности, включая гиперзвуковое оружие, самолеты-невидимки, передовые подводные лодки, более мощные космические и кибервойновые средства и более крупный арсенал ядерного оружия". Она назвала Пекин "самым способным стратегическим конкурентом" Вашингтона.
Разведывательные агентства заявили, что долгосрочной целью Китая является расширение доступа к природным ресурсам Гренландии и использование ее в качестве "ключевого стратегического плацдарма" в Арктике.
Разведывательные агентства заявили, что Иран намерен преследовать бывших и нынешних должностных лиц США. В то время как Иран продолжал совершенствовать свои отечественные ракетные системы и системы БПЛА и вооружать консорциум "террористов и боевиков-единомышленников", США продолжают считать, что Тегеран "не создает ядерное оружие".
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