Успей сыграть свою роль в Bitbon System и заработать

22 июля 2025, 8:29

Вы уже могли слышать о предстоящем коммерческом старте проекта Bitbon System. В связи с этим открываются новые возможности заработка. Теперь Пользователи смогут участвовать в операционной деятельности внутри экосистемы. Каждый пользователь получает возможность стать частью системы, выбрав определенный статус и роль, используя платформу bitbon space official.

Какие статусы и роли будут доступны:

Каждая роль имеет свои преимущества и недостатки. К примеру статус Кандидат — это пользователь, который может вообще не владеть токеном Bitbon. С одной стороны, ему не нужно их покупать. С другой стороны - он не сможет использовать все функции платформы.

Есть статус Участник — это пользователь, у которого уже есть единици Bitbon. Благодаря этому у него появляется доступ к расширенному функционалу платформы. Хотите больше возможностей - нужно купить больше единиц Bitbon. Так вы сможете зарабатывать больше, находясь в Bitbon System. Помимо этого откроется возможность развивать платформу, принимая участие в различных голосованиях.

Статус Оператора — уровень управляющего Системой Битбон от имени Участников. На вас больше ответственности, больше возхможность заработка и больший функционал.

Одна из важнейших задач - это поддержка децентрализации экосистемы Битбон. Ее осуществляет Провайдер, который выступает в роли Регистратора или Партиционера, предоставляя свои ресурсы.

Когда речь идет о токенизации реальных активов, нужно открыть доступ к созданию и обращению метаактивов для коммерческих проектов. Эти задачи выполняет Контрибьютор, включая роли Контрактата, Стейкхолдера и Bitup-Агентства. Это те операции, которые будут пользоваться спросом постоянно, особенно учитывая потенциал роста платформы и интерес к токенизации. Поэтому этот статус может обеспечить вас постоянным растущим доходом.

Помимо внутренних задач, необходимо интегрировать инфраструктуру Bitbon System с различными информационными системами во внешней среде. Эту задачу выполняет Интегратор.

Конечно, есть и другие статусы и роли, без которых в Системе Битбон не обойтись. Но как видите, только в этом перечне легко можно найти свое место, чтобы получить доступ к доходам нового типа в растущей экосистеме.

На данный момент в Bitbon System зафиксировано 8 статусов и 16 ролей. Все они дают возможность заработать и сыграть свою роль в развитии новой экосистемы.

Подготовка ролей через Академию платформенной экономики

Подготовка пользователей к новым ролям будет осуществляться через Академию платформенной экономики. После завершения обучения участники получат цифровые сертификаты, которые будут отображаться в рейтинге пользователей в одном из цифровых сервисов экосистемы One Space bitbon space official. Это обеспечит прозрачность и доверие среди участников.



Выводы

Платформа Bitbon System — не просто криптовалютный проект, а децентрализованная социальная сеть экономических отношений. Используя возможности этой сети и ее инвестиционный потенциал, вы можете стать как Пользователем системы, так и инвестором. При этом для Вас открываются различные роли и статусы, используя которые вы можете не только заработать, но и сделать свой вклад в развитие сферы токенизации реальных активов.

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