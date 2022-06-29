Тестирование программного обеспечения играет решающую роль

29 июня 2022, 13:35

Тестирование программного обеспечения — это нить, которая связывает код с клиентами, гарантируя, что код, созданный командами разработчиков, работает для пользователей и поддерживает лояльность клиентов.

Но по мере того, как трансформируются требования к разработке программного обеспечения, а ожидания клиентов растут, карьера и роль тестировщика программного обеспечения быстро развиваются. Ожидания клиентов требуют бесперебойной работы приложений, что требует эволюции в области обеспечения качества и тестирования.

Поэтому все более значащую роль играет тестировщик программного обеспечения обучение, которое можно пройти на онлайн-курсах.

По мере того, как сектор QA и тестирования программного обеспечения развивается, а "инженерия качества" становится де-факто термином для создания гибких, ориентированных на клиента команд разработчиков программного обеспечения, это привлекает все более разнообразный пул лидеров по мере расширения набора профессиональных навыков.

Чем больше качественное проектирование становится отличительной чертой элитных команд разработчиков программного обеспечения, которые процветают в мире DevOps, и команд, которые изо всех сил пытаются адаптироваться, тем важнее становится повышение уровня различных лидеров в отрасли.

Постоянная эволюция в области тестирования программного обеспечения и обеспечения качества, хотя и захватывающая, также ставит перед профессионалами по контролю качества вызов: как последовательно развивать необходимые навыки, а также уверенность в успехе.

По мере того, как инженерия качества становится междисциплинарной карьерной ролью, включающей в себя инженерное дело, функциональное и нефункциональное управление качеством и взаимодействие с клиентами, вопрос для специалистов по контролю качества становится вопросом непрерывного обучения и уверенности в том, чтобы начинать, если не вести, сложные дискуссии.

QA знает о продукте больше всего, потому что данные специалисты знают точку зрения клиента, и тестируют весь продукт от внешнего интерфейса, который все видят, до самого конца.

Когда инженеры по качеству уверены в своих навыках, они могут лучше сотрудничать с остальной частью команды разработчиков программного обеспечения для улучшения стратегии тестирования и сортировки дефектов. Но укрепить доверие может быть непросто, особенно с учетом того, что тестирование программного обеспечения включает в себя навыки кодирования до такой степени, что разработчики программного обеспечения могут специализироваться на качестве.

Однако это не означает, что опыт программирования является самым важным навыком в карьере качественного инженера. Поскольку инженерия качества заключается в соединении кода с пользовательским контекстом, навыки межличностного общения, такие как эмпатия, так же важны для следующего поколения. Таким образом, даже если специалисты по QE не являются опытными программистами, они могут укрепить уверенность в своих навыках, поняв свое уникальное место в процессе разработки программного обеспечения.