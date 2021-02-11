ТОП-8 мобильных инструментов тестирования для QA инженеров

11 февраля 2021, 10:45

Более 5-ти миллиардов человек используют телефоны, большинство из которых - смартфоны. Люди проводят большую часть времени, используя различные приложения - играют, общаются в социальных сетях и мессенджерах. Разработчики знают, что чем меньше багов будет в приложении, тем активнее люди будут им пользоваться и тем довольнее будут заказчики.Чтобы помочь вам сделать процесс тестирования более эффективным, мы вместе с senior QA инженером собрали список лучших мобильных инструментов тестирования, которые определенно упростят вам жизнь.

Espresso

Инструмент для автоматизации тестирования Android, который позволяет писать элегантные, хорошо интегрированные UI-тесты. Его можно использовать как для black box-тестирования, так и для white box (тестирование с покрытием кода). Простота фреймворка позволяет ускорить работу тестировщика без потери качества результата.

Robotium

Этот фреймворк с открытым кодом дает действительно фантастические результаты. Он позволяет тестинг инженерам работать с автоматизированными процессами, писать эффективные UI тесты для Android, которые отличаются скоростью и надежностью. Кроме того, его можно запустить как на эмуляторе, так и на мобильном устройстве. Этот фреймворк бесплатный, а значит будет полезен не только для работы в больших командах, но и для отдельного remote QA engineer.



Ranorex Studio

Один из самых популярных инструментов для автоматизации iOS. Он отличается сильным API, помогает интегрировать тесты с CI серверами, использовать один тест на нескольких устройствах и быстро отслеживать множество объектов. Вы также можете хранить любые изменения в макете и использовать их повторно благодаря RanoreXPath.

TestFairy

Отличное решение для крупных проектов, которое, благодаря усиленной автоматизации ключевых процессов, позволяет существенно ускорить разработку. Одним из основных преимуществ инструмента является его кроссплатформенность - TestFairy совместим как с Android так и с iOS. Кроме того, он позволяет выполнять тестирование на приватном облаке, выбирать место хранения данных, управлять уровнями доступа и т.д.



Xamarin. Calabash

Calabash - это BDD-фреймворк, который помогает выполнить качественное тестирование даже новичкам в разработке. Кроссплатформенный фреймворк отлично работает на мобильных устройствах, использует Gherkin и Ruby языки, что позволяет запускать тесты на сотнях разных гаджетов.

Xamarin - это фреймворк с открытым кодом, построенный на базе Calabash. Он включает различные языки, такие как C # и .NET, и может быть использован для тестирования на Android и iOS. Разработчики используют Xamarin для создания приложений, в то время как Calabash используется только для тестирования.



UI Automation

Если вы ищете официальный инструмент для тестирования iOS приложений, UI Automation - то, что вам нужно. Фреймворк используется для black box-тестирования с помощью API, разработанного Apple и является идеальным инструментом для тестирования систем на базе iOS .



UI Automator

Этот фреймворк на базе Android отличается интеграцией огромного количества различных API, что позволяет запускать перекрестные функциональные тесты. Вы можете использовать его для black box-тестирования с множеством дополнительных возможностей - например, возможностью оценивать UI-компоненты во время тестирования с помощью специального средства просмотра.



Vysor

Технически Vysor не является инструментом тестирования, но тем не менее, это достаточно полезное решение, которое позволит вам сделать тесты более качественными и простыми. Это расширение Chrome, позволяющее дублировать Android устройство на ваш ПК. Vysor позволяет добавлять тексты, делать скриншоты и записывать экран во время тестирования.



Заключение

Каждый фреймворк из нашего списка имеет уникальный набор функций и мы советуем изучить возможности каждого фреймворка. Это позволит вам не только выбрать свой идеальный инструмент, но и расширить свои знания в сфере мобильного тестирования, ведь сегодня это направление очень востребовано в мире freelance jobs в ИТ.