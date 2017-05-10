Новый браузер Opera теперь поддерживает мессенджеры

С выходом сегодня новой версии под кодовым названием Reborn Opera стала первым крупным браузером, позволяющим открывать веб-версии популярных мессенджеров в браузере без необходимости установки каких-либо расширений и приложений.
В течение последних нескольких лет популярность веб-версий мессенджеров значительно выросла. Однако, переключение между вкладками для ответа на то или иное сообщение до сегодняшнего дня было довольно неудобным и утомительным занятием. С выходом нового браузера пользователи получают простой и легкий доступ к веб-версиям мессенджеров прямо в Opera.
“Мессенджеры полностью изменили нашу жизнь, позволив нам одновременно работать, открывать новое и общаться. Этот социальный тренд пришел к нам вместе с ростом популярности смартфонов, тогда как настольные компьютеры и ноутбуки, будучи более мощными инструментами мультизадачности, оставались в стороне от данного явления. Мы считаем, что настало время для перемен,” – отметил Кристиан Колондра, руководитель разработки браузера Opera.
Теперь в Opera можно общаться со своими друзьями непосредственно во время работы в сети. В новом функционале браузера пользователи найдут:
Быстрый доступ к веб-версиям популярных мессенджеров – Facebook Messenger и WhatsApp – прямо из боковой панели браузера. Веб-версия Telegram может быть активирована после предварительной настройки боковой панели
Боковую вкладку для мессенджеров, которая позволяет одновременно общаться и путешествовать по всемирной сети
Возможность закрепить вкладку мессенджера для еще более удобного и быстрого общения
Возможность легко поделиться фото, просто перетащив любую картинку из сети к иконке мессенджера
Клавиши быстрого доступа для быстрого переключения между мессенджерами
Кнопку меню для выхода из мессенджеров прямо в браузере
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