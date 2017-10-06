Делать селфи прямо в браузере теперь возможно с Opera

Opera объявляет о выходе бета-версии браузера Opera 49 для компьютеров, который делает процесс обмена веб-контентом более увлекательным и персонализированным.
В вышедшей сегодня бета-версии десктопного браузера Opera пользователи смогут не только сделать снимок экрана, но также отредактировать его, добавив к нему селфи, стикеры или рисунок – и все это прямо в браузере. Таким образом, пользователи получили возможность за считанные секунды персонализировать контент, которым они хотят поделиться.
Кроме того, благодаря тому, что Opera на сегодняшний день является единственным браузером с интегрированными мессенджерами, пользователи могут легко поделиться своим скриншотом в мессенджере Facebook Messenger, WhatsApp или Telegram. Достаточно просто перетащить изображение в диалог с тем или иным собеседником.
Как использовать
Чтобы сделать снимок экрана, необходимо кликнуть на иконку камеры в боковой панели и затем выделить интересующую часть экрана. После этого пользователь может начать редактировать скриншот. Opera предлагает широкий набор функций редактирования изображения, которые, в частности, позволяют:
делать рисунки непосредственно на скриншотах или же подчеркивать текст;
делать селфи и прикреплять их к скриншотам;
добавлять на скриншоты стикеры эмоджи;
добавлять стрелки различного размера и цвета для привлечения внимания к чему-либо;
размывать изображение, чтобы скрыть какую-либо персональную информацию.
После завершения редактирования скриншота, пользователь может мгновенно поделиться им в одном из интегрированных в Opera мессенджере или же сохранить файл на компьютере.
Среди других нововведений свежей бета-версии Opera для компьютеров – новая панель быстрой настройки браузера, а также улучшенное качество просмотра веб-контента на экранах HiDPI.
Посмотрите видео о том, как работает новый функционал бета-версии Opera для компьютеров.
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