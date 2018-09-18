Opera выпустит браузер Opera Touch для iPhone 1 октября

18 сентября 2018, 14:15

Opera анонсирует, что мобильный браузер Opera Touch станет доступным пользователям iPhone 1 октября 2018 года.

Решение о выпуске браузера для новой платформы было принято в ответ на большой интерес, который Opera Touch вызвал у владельцев iPhone.



Opera Touch — это совершенно новый браузер, бросающий вызов существующим традиционным веб-браузерам. Первая версия для платформы Android была выпущена в начале этого года. А в августе браузер Opera Touch стал обладателем Red Dot Design Award за уникальный пользовательский интерфейс.



Opera приглашает пользователей принять участие в приватном бета-тестировании, которое стартует сегодня, 17 сентября. Для этого необходимо зарегистрироваться на странице тестирования www.opera.com/touchiPhone.







