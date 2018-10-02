Opera представляет Opera Touch для iPhone

2 октября 2018, 13:45

Opera Touch, мобильный браузер, запущенный в апреле на Android, стал доступен теперь и на iPhone.

Он сочетает в себе высокие технологии и впечатляющую эстетику, которая не оставит равнодушными пользователей iPhone.



“Мы выпускаем Opera Touch для iPhone XS, XS Max and XR, поскольку мы верим, что наш браузер идеально подходит для этих устройств. Сегодняшние телефоны имеют большие, красивые экраны, и традиционным браузерам все еще предстоит адаптироваться к этим изменениям. Наш продукт создан для людей, которые хотят оценить по достоинству свой iPhone,” - отмечает Мачей Коцемба, менеджер по продукту Opera Touch.



Согласно данным StatCounter, 95% пользователей в США в настоящее время предпочитают пользоваться предустановленным браузером Safari.



“Мы наблюдали эту ситуацию прежде, когда один веб-браузер достигал доминирующих позиций на рынке. Это замедляет прогресс. Мы хотим побудить пользователей iPhone попробовать что-то новое - тщательно созданный браузер, который предоставляет им гораздо более совершенный опыт работы в вебе,” - добавляет Коцемба.



Android-версия Opera Touch получила премию Red Dot Communication Design Award 2018 за свой уникальный пользовательский интерфейс, который решает некоторые проблемы пользователей смартфонов, с которыми те сталкиваются ежедневно. Экран нового iPhone XS Max в два раза больше по сравнению с оригинальным iPhone, представленным в 2007 году.



“Такие изменения требуют больших изменений в дизайне браузера. С Opera Touch мы сделали процесс работы в интернете на ходу быстрее и проще. Это особенно полезно, когда вы используете смартфон с большим экраном”, - говорит Коцемба.



Opera Touch наполнена функциями и решениями в области дизайна, которые делают использование браузера более приятным и эффективным.





Быстрый доступ к поиску - запускайте браузер и мгновенно ищите с помощью текста или функции поиска по QR/штрих-коду.



Создан для использования одной рукой с ключевыми элементами браузера, доступными через кнопку быстрого действия.



Функция Мой Flow c оконечным шифрованием соединяет различные устройства. Вы можете посылать изображения, заметки, ссылки и видео между ними без необходимости использовать логин и пароль.



Доступ к вкладкам десктопного браузера Opera на домашней странице мобильного браузера.



Браузер адаптируется под вас: ваши топ-сайты автоматически добавляются на домашнюю страницу браузера.



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