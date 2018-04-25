Opera выпускает новый мобильный браузер Opera Touch

25 апреля 2018, 12:15

Opera объявляет о выходе двух новых продуктов – нового мобильного браузера Opera Touch и новой версии браузера Opera для компьютеров.

Opera Touch был создан для тех, кто привык пользоваться интернетом в движении.

Новый мобильный браузер легко синхронизируется с обновленной десктопной версией Opera без необходимости ввода пароля или логина.



«Сегодня мы представляем новый формат работы в интернете, в котором пользователи получают непрерывный поток контента на всех своих девайсах», – отметил Кристиан Колондра, исполнительный вице-президент и руководитель направления Opera Browsers.



Согласно исследованию Opera, проведенному среди американских пользователей смартфонов, 86% респондентов предпочитают пользоваться мобильным интернетом, держа смартфон в одной руке, будучи при этом занятыми другой активностью, будь то поездка в общественном транспорте, шопинг, прогулка или прием пищи. При этом существующие сегодня мобильные браузеры часто требуют использования обеих рук для ввода того или иного поискового запроса или же веб-адреса, что бывает довольно некомфортно. Opera Touch решает эту проблему. Инновационная навигация браузера создана так, чтобы им было удобно пользоваться одной рукой. Это делает работу в интернете еще более удобной.



«Мы сгруппировали ключевые функции, и теперь они всегда находятся на расстоянии вытянутого пальца. Это значит, что в отличие от большинства других браузеров, вы можете легко и удобно пользоваться интернетом и искать что-то в сети, находясь при этом в движении», – подчеркнул Мачей Коцемба, менеджер по продукту Opera.



Первое, что заметит пользователь в Opera Touch, – это то, что браузер открывается сразу в режиме поиска, позволяя тут же найти интересующую информацию в сети. После ввода запроса Opera Touch не потребует от пользователя каких-либо дополнительных кликов для старта поиска.



«Люди хотят быстро находить информацию в интернете, вот почему мы сократили до нуля количество действий, которые необходимо выполнить для начала поиска», – добавил Коцемба.



Opera Touch также поддерживает голосовой поиск и позволяет сканировать QR и штрих-коды. Эти функции делают браузер еще более полезным для пользователей, которые находятся в движении.



FAB: кнопка, которая меняет представление о работе в сети



В нижней части браузера располагается кнопка быстрого доступа FAB (Fast Action Button) для максимально удобной работы с Opera Touch одной рукой. Эта кнопка всегда находится на экране браузера и предоставляет прямой доступ к последним вкладкам и к функции поиска. Кроме того, она позволяет пользователю просматривать все функции браузера одним нажатием пальца.



Flow: мобильный и десктопный интернет как единое целое



Согласно исследованию Opera, 69% пользователей смартфонов не используют функцию синхронизации в своем браузере. Кроме того, 65% пользователей для того, чтобы сохранить ссылку на какой-либо сайт или же вернуться к нему позднее на компьютере, посылают ссылку на свой email или же себе в виде сообщения. Это происходит из-за того, что процесс синхронизации довольно часто оказывается слишком сложным и требует выполнения до 13 различных действий.



«Люди изобрели эти лайфхаки, потому что до сегодняшнего дня не было более простых решений. Мы исправили эту ситуацию. В Opera Touch установка соединения между вашим смартфоном и десктопным браузером занимает всего один шаг», – подчеркнул Мачей Коцемба.