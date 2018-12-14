Opera выпускает первый Android-браузер с поддержкой Web 3

14 декабря 2018, 11:15

Opera на конференции Hard Fork Decentralized London объявила о выпуске первого браузера с поддержкой Web 3 и встроенным крипто-кошельком.

Благодаря новой версии Opera, более двух миллиардов пользователей Android теперь смогут получить удобный доступ к Web 3 – интернету завтрашнего дня.



“Мы предлагаем пользователям Android-смартфонов инновационный браузер, который дает им возможность испытать Web 3. Я приглашаю всех технологических энтузиастов попробовать наш новый браузер. Мы надеемся, что наша инициатива ускорит переход криптовалют из предмета спекуляций и инвестиций в платежное средство, которое будет использоваться в нашей повседневной жизни,” – отметил Кристиан Колондра, исполнительный вице-президент Opera.



Web 3 – это зонтичный термин для ряда новейших технологий на стыке криптовалют, блокчейна и распределенных систем, которые вместе существенно расширяют возможности современного интернета.



Opera считает, что современный интернет станет интерфейсом децентрализованного интернета завтрашнего дня – Web 3. Со встроенным крипто-кошельком браузер начинает играть более важную роль как средство доступа к информации, совершения онлайн-транзакций и управления персональной информацией с более высоким уровнем контроля.



Web 3 по-прежнему сталкивается с целым рядом препятствий на пути к более широкому использованию, начиная от непонимания пользователями новой терминологии до трудностей в приобретении криптовалюты и сложных процедур внедрения.



При этом люди более охотно пробуют новые технологии, если они удобные и понятные. С сегодняшним релизом Opera предоставляет именно такой инструмент в надежде, что интеграция Web 3 в современный интернет сделает данную технологию мейнстримом.



“До сегодняшнего дня использование криптовалют и доступ к Web 3 требовали специальных приложений или расширений, что затрудняло саму попытку попробовать эти технологии. Наш новый браузер устраняет этот барьер,” – сказал Чарльз Хэмел, менеджер по продукту Opera Crypto.



Opera для Android теперь поддерживает Ethereum, популярный и быстро растущий протокол, позволяющий людям совершать транзакции, а разработчикам – создавать децентрализованные приложения (Dapps), использующие на практике преимущества данной технологии.



“Пользователи теперь могут с помощью Opera получать доступ к Dapps. Мы решили внедрить поддержку Ethereum, поскольку это самое большое сообщество разработчиков, создающих Dapps. Opera с крипто-кошельком поддерживает Ethereum Web3 API, что максимально упрощает работу с Dapps для пользователей. Мы верим, что все браузеры в конечном итоге интегрируют в том или ином виде кошельки, а это в свою очередь послужит стимулом для появления в интернете новых бизнес-моделей,” – добавил Хэмел.