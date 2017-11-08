Делитесь скриншотами с эмоджи и селфи

8 ноября 2017, 12:45

Opera сегодня выпустила новую версию браузера Opera для компьютеров, в которой теперь есть функция редактирования скриншотов, интегрированные в интерфейс популярные мессенджеры и возможность просматривать видеоконтент с использованием VR-шлемов, что делает веб-браузинг еще более интерактивным.



«Мы считаем, что сегодняшние браузеры начинают морально устаревать, и существует серьезная потребность в их переосмыслении и модернизации. В этом году мы впервые представили браузер-концепт Opera Neon, продемонстрировав пользователям, как может выглядеть браузер в ближайшем будущем. Теперь мы продолжаем внедрять новаторские концепции в рамках проекта под кодовым названием Reborn», - отметил Кристиан Колондра, руководитель разработки браузера Opera.



С браузером Opera 49 пользователи могут не только моментально сделать скриншот, но и легко отредактировать его, в том числе мгновенно добавив селфи, чтобы еще больше персонализировать снимок.

Достаточно всего одного клика на иконку камеры в боковой панели браузера, чтобы сделать скриншот экрана. Как только он сделан, вверху появятся инструменты редактирования, включая возможность рисовать, добавлять селфи и стрелки, ретушировать и менять масштаб.



Онлайн-видео VR 360 становится более доступным



В этой стабильной версии Opera появился встроенный проигрыватель видео VR 360, который был представлен еще в версии для разработчиков, что сделало Opera первым десктопным браузером с поддержкой видеостриминга в формате 360 градусов . Обладатели HTC Vive, Oculus Rift и других устройств, совместимых с OpenVR, теперь могут легко просматривать постоянно увеличивающийся каталог контента в формате 360 градусов.



Интеграция с популярными мессенджерами, в том числе с VK



В мае Opera стала первым крупным браузером, добавившим поддержку популярных мессенджеров в боковой панели браузера. С сегодняшним выпуском список поддерживаемых мессенджеров включает в себя VK, Facebook Messenger, WhatsApp и Telegram. Интегрировав эти сервисы, Opera предоставляет возможность пользователям использовать десктопные компьютеры так же, как они используют свои мобильные устройства без необходимости установки дополнительных программ или расширений.



Быстрая настройка стартовой страницы



Новое меню настройки стартовой страницы позволяет еще быстрее сконфигурировать браузер, настроив темы оформления, блокировщик рекламы, закладки, опции боковой панели и многое другое. Кроме того, пользователь может легко переключаться между светлой и темной темой оформления. С новым функционалом пользователи других браузеров могут теперь еще быстрее и легче импортировать свои закладки и данные в Opera.